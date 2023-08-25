إدارة التوجيه المعنوى بسبها: إخلاء عمارات في أم الأرانب لوجود عناصر من المعارضة التشادية بها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت إدارة التوجيه المعنوي (فرع سبها) التابعة لقوات القيادة العامة أن القوات أخلت عمارات ووحدات سكنية بالشركة الصينية في منطقة أم الأرانب، وذلك لوجود عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية فيها.

وأوضحت الإدارة، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الجمعة، أن العمليات الأمنية شملت إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة أم الأرانب «بعدما كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم».

تأمين العمارات الصينية حتى عودة الشركات العاملة في الموقع

أضافت الإدارة أنه سيجري العمل على التأمين الدائم لهذه المواقع «حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع، لتُسلم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة الليبية».

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قبل ذلك، قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن القوات الجوية تقوم بعملية «تطهير الجنوب الغربي الليبي»، مشيرا إلى «إنزال مظلي للقوات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد المعزز خلف تمركزات العدو، لتنفيذ مهام قتالية محددة».

وأضاف أن القوات الجوية «توجه ضربات قوية للمجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية - التشادية مع قيامها باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية».

المساكن التي جرى إخلاؤها في منطقة أم الأرانب بسبها لوجود عناصر تشادية بها. (إدارة التوجيه المعنوى - فرع سبها)

المساكن التي جرى إخلاؤها في منطقة أم الأرانب بسبها لوجود عناصر تشادية بها. (إدارة التوجيه المعنوى - فرع سبها)

المساكن التي جرى إخلاؤها في منطقة أم الأرانب بسبها لوجود عناصر تشادية بها. (إدارة التوجيه المعنوى - فرع سبها)

المساكن التي جرى إخلاؤها في منطقة أم الأرانب بسبها لوجود عناصر تشادية بها. (إدارة التوجيه المعنوى - فرع سبها)