المسماري: إنزال مظلي للقوات الخاصة ضمن عملية تطهير الجنوب الغربي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن القوات الجوية تقوم بعملية «تطهير الجنوب الغربي الليبي».

وأوضح المسماري في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»: «إنزال مظلي للقوات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد المعزز خلف تمركزات العدو لتنفيذ مهام قتالية محددة»..

وأضاف أن القوات الجوية «توجه ضربات قوية للمجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية - التشادية مع قيامها باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية».

انتشار كتيبة اللواء طارق بن زياد في سبها

والثلاثاء الماضي، أعلن المسماري نشر كتيبة تابعة لـ«اللواء طارق بن زياد المعزز» في مدينة سبها لتأمينها، بناء على تعليمات آمر قوة عمليات الجنوب، وحسب خطة تأمين منطقة الجنوب الغربي.

وينتشر متمردون تابعون لـ«مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» التشادي على الحدود بين البلدين، واتهمهم رئيس المجلس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي بالتوعل داخل أراضي بلاده قادمين من الأراضي الليبية.

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عملية أمنية للمتمردين التشاديين

وفي 10 أغسطس الجاري، أعلن المجلس أن عناصره نفذوا «ضربة خاطفة ضد عدو الشعب التشادي» في منطقتي وور وكوري، وذلك على بعد 100 كلم غرب و150 كلم شرق بارداي (في تشاد)، مشيرًا إلى احتجاز 23 جنديًا وتدمير تسع مدرعات والاستيلاء على أسلحة ومركبات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها قوات القيادة العامة متمردي تشاد، ففي سبتمبر من العام 2021، وقعت اشتباكات بين قوات القيادة وعناصر من المعارضة التشادية بمنطقة تربو في جنوب ليبيا، قبل أن تشن مقاتلات السلاح الجوي الليبي هجومًا على مواقع المعارضة التشادية، وذلك عن فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد.