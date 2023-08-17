ضباط تابعون للقيادة العامة يناقشون في أوباري تأمين الحدود ومناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

عقد ضباط تابعون للقيادة العامة اجتماعًا بمقر «غرفة عمليات اللواء 128 المعزز أوباري - غات» في مدينة أوباري، لمناقشة الأوضاع الأمنية في مناطق الجنوب وكذلك تأمين المناطق والمنافذ الحدودية.

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن الاجتماع جاء تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من القائد العام المشير خليفة حفتر التي نصت على تعزيز التعاون المشترك بين الواحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة.

تأمين المناطق والمنافذ الحدودية

وقال المسماري: إن اجتماع أوباري «ضم ضباطًا من اللواء 128 المعزز بجانب ضباط من اللواء طارق بن زياد المعزز» وجاء بهدف تعزيز التنسيق وزيادة التعاون المشترك بين الوحدات التابعة للقيادة العامة بتأمين المناطق والمنافذ الحدودية.

- حفتر يقرر إنشاء إدارة للإعلام والتعبئة ويعين المسماري مديرا لها

- المسماري: قواتنا لم تفقد أي عنصر خلال مداهمة وكر للتكفيريين المتطرفين جنوب القطرون

وأكد المسماري أن الاجتماع جرى خلاله كذلك مناقشة الأوضاع الأمنية وسير عمل وحدات القوات المسلحة في المدن والمناطق الواقعة في الجنوب الليبي، مشيرًا إلى أن الاجتماع هو الثاني من نوعه لقادة الوحدات العسكرية التابعين للقيادة العامة في جنوب غرب ليبيا.

اجتماعات قادة الوحدات التابعين للقيادة العامة في الجنوب

وذكر المسماري أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اجتماعات ولقاءات بين قيادات الواحدات التابعين للقيادة العامة في جنوب غرب ليبيا، ضمن استعداداتها المستمرة لتنفيذ الواجبات والمهام المكلفة بها تلك الوحدات.

وسبق أن حضر المسماري اجتماع مع عدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في مدينة سبها، خلال اليومين الماضيين، وقال أمس الأربعاء، إن قادة الوحدات المشاركين أكدوا على جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامر العمليات العسكرية الصادرة من القيادة العامة.

وأشار المسماري في وقت سابق إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى «تحقيق مبدأ التعاون بينها حسب مناطق المسؤولية المحددة لكل وحدة وذلك لتوحيد الجهود لمراقبة المنطقة وخاصة على الحدود مع دول الجوار وكذلك تبادل المعلومات وترتيب إجراءات الاستطلاع والمراقبة».

ضباط من اللواء 128 معزز ولواء طارق بن زياد التابعين للقيادة العامة المجتمعين في أوباري جنوب غرب ليبيا. (الناطق باسم القيادة العامة)

ضباط من اللواء 128 معزز ولواء طارق بن زياد التابعين للقيادة العامة المجتمعين في أوباري جنوب غرب ليبيا. (الناطق باسم القيادة العامة)