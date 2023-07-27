  • Alwasat News
Atwasat

حفتر يقرر إنشاء إدارة للإعلام والتعبئة ويعين المسماري مديرا لها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 05:57 مساء
حفتر يقرر إنشاء إدارة للإعلام والتعبئة ويعين المسماري مديرا لها
الناطق باسم المشير حفتر والقيادة العامة ومدير إدارة الإعلام والتعبئة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قرر قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إنشاء إدارة الإعلام والتعبئة التابعة للقيادة العامة وتعيين الناطق باسم القائد العام والقيادة العامة اللواء أحمد المسماري مديراً لها إضافة إلى عمله السابق.

ونصت المادة الأولى من قرار حفتر رقم (240) لسنة 2023 بشأن إنشاء إدارة الإعلام والتعبئة، الذي نشره المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس، على أن يكون مقر الهيئة الجديد في مدينة بنغازي.

- حفتر يقرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية ويعين نجله خالد آمرًا لها

وكلف حفتر بموجب المادة الثانية من القرار، الذي صدر بتاريخ 24 يوليو الجاري، الناطق باسمه والقيادة العامة اللواء أحمد أبوزيد رويفع المسماري، مديرا لإدارة الإعلام والتعبئة إضافة إلى عمله السابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس
«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس
المنفي يشارك في القمة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبورغ
المنفي يشارك في القمة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبورغ
حماد يوجه بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي للبدء في صرفها
حماد يوجه بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي للبدء في ...
حفتر يقرر إنشاء إدارة للإعلام والتعبئة ويعين المسماري مديرا لها
حفتر يقرر إنشاء إدارة للإعلام والتعبئة ويعين المسماري مديرا لها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت...
المزيد
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و208 آلاف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و208 آلاف برميل...
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 27 يوليو 2023)
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 27 ......
التعليم: امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية 13 أغسطس المقبل
التعليم: امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية 13 أغسطس ......
حفتر يقرر إنشاء إدارة للإعلام والتعبئة ويعين المسماري مديرا لها
حفتر يقرر إنشاء إدارة للإعلام والتعبئة ويعين المسماري مديرا ......
حماد يوجه بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي للبدء في صرفها
حماد يوجه بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي للبدء ......
المزيد