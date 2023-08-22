المسماري: نشر كتيبة تابعة لـ«اللواء طارق بن زياد» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، فجر الثلاثاء، نشر كتيبة تابعة لـ«اللواء طارق بن زياد المعزز» في مدينة سبها لتأمينها، وذلك بناء على تعليمات آمر قوة عمليات الجنوب.

وقال المسماري عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بناء على تعليمات آمر قوة عمليات الجنوب، اللواء طارق بن زياد المعزز ينشر الكتيبة 11 مشاة داخل مدينة سبها وعلى مداخلها الرئيسية والطرق المؤدية إليها».

وقال الناطق إن ذلك يأتي في ضوء تأمين مدينة سبها ومحيطها حسب خطة تأمين منطقة الجنوب الغربي.

ضباط تابعون للقيادة العامة يناقشون تأمين الحدود ومناطق الجنوب

والخميس الماضي، عقد ضباط تابعون للقيادة العامة اجتماعا بمقر «غرفة عمليات اللواء 128 المعزز أوباري - غات» في مدينة أوباري، لمناقشة الأوضاع الأمنية في مناطق الجنوب وكذلك تأمين المناطق والمنافذ الحدودية.

ضباط تابعون للقيادة العامة يناقشون في أوباري تأمين الحدود ومناطق الجنوب

باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين

- قوة من إنفاذ القانون تفتح الطريق الزراعي تمنهنت في سبها

وقال المسماري آنذاك إن اجتماع أوباري «ضم ضباطا من اللواء 128 المعزز بجانب ضباط من اللواء طارق بن زياد المعزز»، وجاء بهدف تعزيز التنسيق وزيادة التعاون المشترك بين الوحدات التابعة للقيادة العامة لتأمين المناطق والمنافذ الحدودية.

وسبق أن حضر المسماري اجتماعا مع عدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في مدينة سبها، الأسبوع الماضي، وقال إن قادة الوحدات المشاركين أكدوا جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامر العمليات العسكرية الصادرة من القيادة العامة.

و أشار الناطق باسم القيادة العامة إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى «تحقيق مبدأ التعاون بينها حسب مناطق المسؤولية المحددة لكل وحدة وذلك لتوحيد الجهود لمراقبة المنطقة وخاصة على الحدود مع دول الجوار وكذلك تبادل المعلومات وترتيب إجراءات الاستطلاع والمراقبة».

نشر الكتيبة 11 مشاة التابعة «للواء طارق بن زياد المعزز» داخل مدينة سبها، 22 أغسطس 2023. (المسماري)

نشر الكتيبة 11 مشاة التابعة «للواء طارق بن زياد المعزز» داخل مدينة سبها، 22 أغسطس 2023. (المسماري)

نشر الكتيبة 11 مشاة التابعة «للواء طارق بن زياد المعزز» داخل مدينة سبها، 22 أغسطس 2023. (المسماري)