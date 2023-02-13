قوة من إنفاذ القانون تفتح الطريق الزراعي تمنهنت في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية من فتح الطريق الزراعي تمنهنت في مدينة سبها والتي كانت مقفلة من «مخالفين للقانون».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم الإثنين، إن القوة التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية فتحت الطريق برفقة جهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي والوحدات العسكرية.

وأضافت أن أعمال فتح الطريق جاءت بعد تعليمات من المحامي العام سبها بشأن فتح الطريق ضمن عمل الغرفة المختصة لرصد التعديات والمخالفات التي تمس المصلحة العامة والنظام بسبها.

- إزالة التعديات على مشروعات زراعية في سبها

- مهلة 72 ساعة لإخلاء مبانٍ عشوائية بحي في سبها

- إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد

إزالة تعديات بمشروع زلاف للحزام الأخضر

والخميس الماضي، أزالت دوريات إنفاذ قانون المنطقة الجنوبية التعديات على الجمعية الزراعية الجديدة ومشروع زلاف للحزام الأخضر ومحطات للدواجن في سبها.

وجرى إخلاء شاغلي تلك المشروعات المخالفين للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتسليم المواقع للجهات المالكة لها.

قوة أمنية تشارك في فتح الطريق الزراعي تمنهت بسبها. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

قوة أمنية تشارك في فتح الطريق الزراعي تمنهت بسبها. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

قوة أمنية تشارك في فتح الطريق الزراعي تمنهت بسبها. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)