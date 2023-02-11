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إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 06:36 مساء
إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد
إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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أزالت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدد من المباني المخالفة على خط النهر الصناعي بمدينة بني وليد.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم السبت إن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً لتعليمات النائب العام؛ وعقب أخذ الإذن من نيابة بني وليد بعد مراجعتها لاجراءات هذه المباني المخالفة.

«اللواء 444» يشارك في أعمال الإزالة 
وأوضحت أن المخالفات التي أزيلت تقع في بداية شارع النخيل خلف الثانوية الصناعية، مضيفة أن الإزالة استكمالاً للمهام المسندة للإدارة رفقة «قوة من اللواء 444- قتال» ودوريات من مديرية أمن بني وليد.

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ولفت بيان الوزارة إلى أن الإزالة شارك فيها كل من شركة الخدمات العامة طرابلس وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بني وليد.

إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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