إزالة التعديات على مشروعات زراعية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حملة لإزالة التعديات على الجمعية الزراعية الجديدة ومشروع زلاف للحزام الأخضر ومحطات للدواجن في مدينة سبها.

جاء ذلك رفقة دوريات مديرية أمن سبها وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي والغرفة العسكرية بالمنطقة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى إخلاء شاغلي تلك المشروعات المخالفين للقانون، وذلك بناء على تعليمات المحامي العام سبها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتسليم المواقع للجهات المالكة لها.