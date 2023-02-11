مهلة 72 ساعة لإخلاء مبانٍ عشوائية بحي في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أمهلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، أصحاب العشوائيات بحي عبدالكافي في مدينة سبها 72 ساعة لإخلائها تمهيدًا لإزالتها.

جاء ذلك بعد أن توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية رفقة جهاز الحرس البلدي سبها والوحدات العسكرية بالمنطقة إلى الحي بناء على تعليمات من النائب العام والمحامي العام سبها برصد المخالفات والتعديات في المدينة، وفق بيان مقتضب صادر عن إدارة إنفاذ القانون.

- «إنفاذ القانون»: إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها

-إزالة مبانٍ مخالفة على خط النهر الصناعي ببني وليد

- بدء إزالة المباني المخالفة والمحال العشوائية في بني وليد

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة إنقاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها.

دورية لإنفاذ القانون في حي عبدالكافي في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

دورية لإنفاذ القانون في حي عبدالكافي في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

دورية لإنفاذ القانون في حي عبدالكافي في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)