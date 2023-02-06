بدء إزالة المباني المخالفة والمحال العشوائية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بدأت إدارة إنفاذ القانون طرابلس التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، بإزالة المباني المخالفة والمحال العشوائية بمدينة بني وليد، وذلك ضمن حملة أمنية تستهدف منع الاعتداءات على الأراضي العامة وإعادة ملكيتها للدولة بناء على تعليمات النائب العام.

وأوضح المكتب الإعلامي بمديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن حملة الإزالة شاركت فيها دوريات من مديرية أمن بني وليد وفرع جهاز الشرطة الزراعية بالبلدية وبعض الأجهزة الأمنية العاملة في المدينة.

- مهلة أسبوعا للمخالفين قبل إزالة المباني العشوائية في بني وليد

- مديرية أمن بني وليد تُمهل المخالفين 72 ساعة لإخلاء المباني العشوائية بالمدينة

وذكر المكتب الإعلامي أن الحملة بدأت بإزالة المباني العشوائية الموجودة في وسط المدينة بالقرب من جزيرة الدوران بميدان الشهداء، منوهًا بأن الحملة مستمرة حتى إزالة جميع التعديات الخارجة عن القانون، إضافة إلى الحفاظ على الشكل والمظهر العام للمدينة وحل المختنقات المرورية في تلك الأماكن.

وسبق أن أمهلت الجهات الأمنية والقائمة على تنفيذ القانون في بني وليد المخالفين مرتين على الأقل في نوفمبر 2022، ويناير الماضي، لإخلاء المباني المخالفة تمهيدًا لإزالتها بناء على تكليف صادر عن النائب العام.

الآليات المشاركة في أعمال الإزالة للمباني المخالفة والمحال العشوائية في وسط بني وليد. (الإنترنت)

الآليات المشاركة في أعمال الإزالة للمباني المخالفة والمحال العشوائية في وسط بني وليد. (الإنترنت)