«إنفاذ القانون»: إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنقاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها.

وتقع المحطة بالشركة الهندية بمفترق طريق أوباري، واضطلع بأعمال إزالتها ومصادرة محتوياتها فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

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وأوضحت الإدارة أن الإزالة جاءت بعد منح صاحب المحطة إخطارًا بإخلائها ومهلة لإخراج المحتويات، لافتة إلى أنه لم يستجب.

وفي وقت سابق، أزالت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدد من المباني المخالفة على خط النهر الصناعي بمدينة بني وليد.

إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

إزالة محطة وقود غير شرعية في سبها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)