شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة، اليوم الجمعة، استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية.

وأوضحت الشعبة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «فرقة الإنزال والمظلات تقوم بإنزال جوي بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية؛ وذلك بعد استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية».

ديبي يزور المنطقة الحدودية مع ليبيا

والأسبوع الماضي زار رئيس المجلس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو المنطقة الحدودية مع ليبيا، في ظل الحديث عن وجود متمردين في المنطقة.

وقالت الرئاسة التشادية إن عناصر من متمردي «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» توغلوا داخل الأراضي التشادية قادمين من الأراضي الليبية.

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ضربات للمتمردين التشاديين.. وتاريخ سابق للاشتباكات مع قوات القيادة العامة

وفي 10 أغسطس الجاري، أعلن «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» أن عناصره نفذوا «ضربة خاطفة ضد عدو الشعب التشادي» في منطقتي وور وكوري، وذلك على بعد 100 كلم غرب و150 كلم شرق بارداي (في تشاد).

ووقتها أشار المجلس إلى احتجاز 23 جنديًا وتدمير تسع مدرعات والاستيلاء على أسلحة ومركبات.

وفي سبتمبر من العام 2021، وقعت اشتباكات بين قوات القيادة العامة وعناصر من المعارضة التشادية بمنطقة تربو في جنوب ليبيا، قبل أن تشن مقاتلات السلاح الجوي الليبية هجومًا على مواقع المعارضة التشادية. وقامت بتلك المهمة فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد.