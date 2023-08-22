باتيلي: حفتر وعقيلة أبلغاني مطالبهما بتعديل بعض النقاط في قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أن كلًا من قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغاه «بمطالباتهما بتعديل بعض النقاط في قوانين الانتخابات» التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6»، مشددًا على ضرورة أن يكون المشهد الانتخابي المرتقب في ليبيا «متساويًا أمام جميع المرشحين».

وكرر باتيلي في إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حث جميع الأطراف الليبية على أن تلتقي لحل المسائل الخلافية بشأن الانتخابات. وقال إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أطلعه على اجتماعه في مدينة بنغازي مع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر الذي جرى يوم السبت الماضي.

الخلافات بشأن قوانين الانتخابات

وأكد باتيلي لمجلس الأمن أن ليبيا في حاجة إلى إغلاق «صفحة تفتُّت المؤسسات» لأن «الشعب يرغب في مؤسسات موحدة»، مناشدًا القيادات الليبية حل الخلافات بشأن القوانين الانتخابية «بالنقاشات، وتفادي الخطوات الأحادية بأي ثمن، لتجنب النزاعات».

- باتيلي: كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية

وذكَّر باتيلي مجلس الأمن الدولي بأن هناك أطرافًا في ليبيا «يرغبون في إبقاء الوضع على ما هو عليه، ويرفضون عقد لقاءات وجهًا لوجه، لبحث إمكانية إنهاء الأزمة»، مشيرًا إلى أنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «لبحث إمكانية عقد مفاوضات تحت قيادة ليبية بين القادة الليبيين الرئيسيين».

لقاء حفتر وعقيلة والمنفي

ولفت باتيلي إلى أن اللقاء الذي جمع كلًا من المنفي مع حفتر وعقيلة في بنغازي قبل يومين «أحرز تقدمًا حقيقيًا في المسار السياسي»، منوهًا بأن «كل القادة الليبيين اتفقوا على تعديل مشاريع قوانين لجنة (6+6)».

وأضاف باتيلي أن رئيس المجلس الرئاسي، أخبره بنيته عقد اجتماع بين قادة مجلس النواب والدولة من أجل تنقيح مشاريع الانتخابات، حاثًا المجلسين ولجنة «6+6» على استئناف العمل من أجل إنهاء القوانين الانتخابية، لتكون قابلة للتنفيذ، لتحديد جدول زمني معقول لعقد الانتخابات.