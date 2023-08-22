باتيلي: كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أن كل الأطراف في ليبيا «اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية» التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرًا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة.

وأبلغ باتيلي في مجلس الأمن الدولي خلال إحاطته الدورية التي قدمها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة «6+6».

- باتيلي يطلق مسارا تفاوضيا مع الفاعلين في ليبيا للوصول إلى تسوية نهائية

- باتيلي: بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية

- عقيلة صالح: لا يحق لباتيلي تشكيل لجنة حوار.. والمجتمع الدولي مقتنع بمسارنا

وقال باتيلي إنه واصل مشاوراته لاستدامة الحوار بين الأطراف العسكرية والأمنية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وذلك «لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد»، منوهًا بأنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للنظر في إمكانية عقد مفاوضات بين القادة الليبيين والأطراف الرئيسية.