المنفي لأعيان النواحي الأربعة: الرئاسي يعمل على تأمين العاصمة ومدن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء مع وفد من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة، اليوم الإثنين أن «المجلس الرئاسي يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة وكل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين».

عودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس

وتناول لقاء المنفي مع الوفد بالعاصمة طرابلس «آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس»، وأثنى المنفى على الدور المهم لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في رأب الصدع وحل النزاعات، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأشاد أعضاء الوفد «بالدور الإيجابي لرئيس والمجلس والحرص على أمن وسلامة المواطنين»، مطالبين «بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة تجاه كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن».

جاء لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع وفد من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة، بعد يوم واحد من لقاء آخر أجراه المنفي مع عميد وأعضاء المجلس البلدي بمدينة مصراتة، لبحث ملف المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الفرقاء،

من لقاء المنفي وأعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة، 21 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي وأعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة، 21 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي وأعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة، 21 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي وأعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة، 21 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)