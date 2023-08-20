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المنفي يستعرض مع باتيلي نتائج اجتماع بنغازي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 20 أغسطس 2023, 12:45 صباحا
المنفي يستعرض مع باتيلي نتائج اجتماع بنغازي
صورة مركبة: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (يمين)، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي (يسار).
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استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، نتائج اجتماعه في بنغازي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وأعلن باتيلي، في تدوينة عبر حسابه على موقع «x» (تويتر سابقًأ)، ترحيبه بتنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن الجهود المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية.

- المنفي يطلع تكالة والدبيبة على نتائج اجتماع بنغازي
- المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

وجدد باتيلي «التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية».

باتيلي: أحداث طرابلس تظهر الحاجة الماسة لمؤسسات سياسية وأمنية شرعية
وفي سياق آخر، اعتبر المبعوث الأممي أن الأحداث المأساوية التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الليبيين الأبرياء، تظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة، وخاضعة للمساءلة.

وفور عودته إلى طرابلس، أطلع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم السبت، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على نتائج اجتماع بنغازي.

وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق اليوم، أكد المنفي، وعقيلة، وحفتر عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي «إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره».

وثمَّن البيان المشترك، الصادر عن اجتماع بنغازي، دور باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، ودعوة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

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