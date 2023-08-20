المنفي يبحث المصالحة الوطنية مع المجلس البلدي بمصراتة...

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، ملف المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الفرقاء، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي بمدينة مصراتة.
ويأتي اللقاء بهدف دفع ملف المصالحة الوطنية، ودفع الخطوات الرامية لتعزيز الاستقرار والسلام، في أنحاء البلاد كافة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وخلال اللقاء أكد المنفي، دعم المجلس الرئاسي لمدينة مصراتة ودفع أي خطوات من شأنها أن تحقق الاستقرار والسلام في أنحاء البلاد كافة.
بدوره رحب عميد بلدية مصراتة بالمنفي، معربًا عن تثمين مجلس الحكماء الأعيان بمدينة مصراتة بأي خطوة تدفع نحو رأب الصدع وجمع الفرقاء وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين.
وقد المنفي اللقاء، على هامش وجوده بمدينة مصراتة، لترأس الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام بحضور كامل أعضاء اللجنة.
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خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
وفي أبريل الماضي زار المنفي مدينة مصراتة خلال حضوره اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الرابع للعام 2023 المنعقد في المدينة مصراتة، مؤكدًا أن الزيارة تستهدف خلق بيئة مواتية للانتخابات؛ إذ أعرب خلال الزيارة عن تطلعاته لخلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود.
العليا للانتخابات تعتزم إصدار اللائحة الانتخابية للبلديات
وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات عماد السائح خلال افتتاح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية في سرت، السبت الماضي، عن انطلاق الاستحقاقات البلدية في الربع الأول من العام المقبل، معتبرًا أن إصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، والتي ستتضمن الإصلاحات المتعلقة بانتخاب المجالس المحلية ستسهم في مزيد من النجاحات في دفع العملية السياسية.
ويظل الانسداد السياسي في ليبيا رهن الغيب، رغم حديث البعض عن مقاربات بين الأطراف السياسية واتفاق لجنة «6+6» المعنية بإعداد القوانين الانتخابية المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية منذ أيام على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية، وبعضها محل الخلاف.
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