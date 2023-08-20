المنفي يبحث المصالحة الوطنية مع المجلس البلدي بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، ملف المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الفرقاء، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي بمدينة مصراتة.

ويأتي اللقاء بهدف دفع ملف المصالحة الوطنية، ودفع الخطوات الرامية لتعزيز الاستقرار والسلام، في أنحاء البلاد كافة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وخلال اللقاء أكد المنفي، دعم المجلس الرئاسي لمدينة مصراتة ودفع أي خطوات من شأنها أن تحقق الاستقرار والسلام في أنحاء البلاد كافة.

بدوره رحب عميد بلدية مصراتة بالمنفي، معربًا عن تثمين مجلس الحكماء الأعيان بمدينة مصراتة بأي خطوة تدفع نحو رأب الصدع وجمع الفرقاء وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين.

وقد المنفي اللقاء، على هامش وجوده بمدينة مصراتة، لترأس الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام بحضور كامل أعضاء اللجنة.

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خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات

وفي أبريل الماضي زار المنفي مدينة مصراتة خلال حضوره اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الرابع للعام 2023 المنعقد في المدينة مصراتة، مؤكدًا أن الزيارة تستهدف خلق بيئة مواتية للانتخابات؛ إذ أعرب خلال الزيارة عن تطلعاته لخلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود.