إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع بسوق الحائس بمنطقة أبوسليم.

وورد بلاغ إلى مركز الدعم والإسناد بالهيئة يفيد باندلاع حريق بسوق الحائس بمنطقة أبوسليم، وفق بيان صادر عن الهيئة.

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واستجابت الفرقة المناوبة بالمركز إلى البلاغ، وتعاملت مع الحريق، وتمكنت من إخماده وتأمين المكان.

من إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم، 18 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم، 18 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

رجل إطفاء يتلقى الرعاية بعد نجاح جهود إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم، 18 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم، 18 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)