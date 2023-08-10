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إخماد حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 04:24 مساء
إخماد حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي
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تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الخميس، بالمستشفى الليبي الدولي في مدينة بنغازي، ولم تعرف على الفور أسباب الحريق، فيما أعلنت إدارة مستشفى بنغازي التخصصي استقبالها للحالات الطارئة القادمة من المستشفى المحترق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية ألسنة لهب مشتعلة بالمسشفى وسحب من الدخان فيما يجاهد رجال إطفاء للسيطرة على الحريق. وأفادت مصاد محلية بأن سبب اندلاع الحريق يعود إلى ماس بمولد كهربائي، أدى إلى احتراقه بالكامل واندلاع النيران بمبنى المستشفى دون أي خسائر بشرية.

وأعلنت إدارة مستشفى بنغازي التخصصي في بيان، استقبالها للحالات الطارئة القادمة من المستشفى الليبي الدولي بعد نشوب حريق به، لافتة إلى وصول قسم الإسعاف والطوارئ إلى مكان الحريق لإنقاذ ونقل الحالات الموجودة بغرف العناية والإيواء.

ووصل إلى موقع الحادث حيث مبنى المستشفى الليبي الدولي في بنغازي، كل من رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للقيادة العامة العميد خالد خليفة حفتر، رفقة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم.

ولم تصدر إلى الآن بيانات رسمية بشأن حريق المستشفى وأسبابه أو عدد ضحاياه إن وجدوا.

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