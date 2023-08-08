إخماد حريق بمزارع نخيل في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق شب بمزارع نخيل بمنطقة تاورغاء.

واستجاب قسم السلامة الوطنية في تاورغاء لبلاغ بخصوص اندلاع حريق بمزارع نخيل بالمنطقة، وجرى التعامل معه والسيطرة عليه وتأمين المكان، وفق بيان مقتضب صادر عن الهيئة.

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وتظهر صور نشرتها الهيئة على صفحتها بموقع «فيسبوك» رجال الإطفاء وهم يكافحون من أجل إخماد النيران، فيما تلفهم ألسنة اللهب والدخان.

من السيطرة على حريق بمزارع نخيل في تاورغاء، 8 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من السيطرة على حريق بمزارع نخيل في تاورغاء، 8 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من السيطرة على حريق بمزارع نخيل في تاورغاء، 8 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من السيطرة على حريق بمزارع نخيل في تاورغاء، 8 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)