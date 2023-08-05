هيئة السلامة: إخماد حريق اندلع من «شدة الرطوبة» بأعمدة كهرباء في جادو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بأعمدة كهرباء في مدينة جادو.

وورد بلاغ إلى الهيئة من الشركة العامة للكهرباء يفيد باندلاع حريق بأعمدة كهرباء متفرقة في مدينة جادو من شدة الرطوبة بالمنطقة، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وخرجت شاحنة فرقة الإطفاء العامة بقسم السلامة الوطنية في جادو إلى مكان الحريق؛ حيث جرى إخماد النيران والسيطرة عليها بالكامل وتأمين المكان.

تحذير من خطر اندلاع حرائق جراء موجة الحر

ونهاية يوليو الماضي، حذرت مديرية أمن طرابلس من خطر اندلاع حرائق جراء موجة الحر الشديدة، التي تسببت في ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مناشدة المواطنين تجنب رمي أعقاب السجائر في الشارع، والامتناع عن إشعال النيران في المناطق المفتوحة.

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وحضت المديرية في بيان، المواطنين على عدم إشعال النار في مكبات النفايات، محذرة من أن ذلك «قد يؤدي إلى انتشار النيران لمساحات محيطة، ويخلِّف أضرارًا بيئية ومادية جسيمة، وقد يمس أيضًا بالأرواح».

وأوصت المديرية أيضًا بعدم إلقاء أعقاب السجائر، وفحم «الأراجيل»، والكبريت المشتعل، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في المناطق المفتوحة والشوارع ومحيط المنازل، وغيرها.

توقعات بانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، اليوم السبت، مع احتمال وجود سحب كثيفة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، على أن يشمل الانخفاض بقية مناطق البلاد غدًا الأحد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، على أن يشمل الانخفاض تدريجيًّا، باقي المناطق، غدًا الأحد.

من إخماد حريق اندلع في أعمدة كهرباء في جادو، 5 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)