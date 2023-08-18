بعد غلقه 6 سنوات.. افتتاح قسم العمليات في مستشفى برقن العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة افتتاح قسم العمليات في مستشفى برقن العام، واستئناف إجراء الجراحات فيها بعد توقف دام ستة سنوات.

جاء ذلك بعد إجراء عملية تطوير وصيانة كاملة للتجهيزات في القسم، وتفير المعدات والمستلزمات الطبية لتشغيله، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

- استحداث جناح للأطفال الخدج في قسم الحواضن بمركز سبها الطبي

ويضم قسم العمليات غرفتين إحداهما للعمليات الكبرى والأخرى للعمليات الصغرى، حسب بيان على صفحة إدارة المستشفى التي وجهت الشكر لمن أسهم في إعادة افتتاح القسم من عناصر طبية وطبية مساعدة وعاملين.