استحداث جناح للأطفال الخدج في قسم الحواضن بمركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي استحداث جناح خاص للأطفال الخدج في قسم الحضّانات.

وجهز المركز الجناح ضمن مشروعات «عودة الحياة»، بما يتوافق مع المعايير العالمية للحفاظ على حياة الأطفال، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

الأطفال الخدج

والأطفال الخدج هم الذين ولدوا قبل الأسبوع الـ37 من الحمل، وهم معرضون للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عمرهم.

ويتعرض الأطفال لتلك المخاطر نزرا لضعف تنفسهم، وصعوبة تغذيتهم، وسوء تنظيم درجة حرارة أجسامهم.

جناح للأطفال الخدج في مركز سبها الطبي، 16 أغسطس 2023، (صفحة المركز على فيسبوك)

جناح للأطفال الخدج في مركز سبها الطبي، 16 أغسطس 2023، (صفحة المركز على فيسبوك)