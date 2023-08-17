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ضرر بالغ بمبنى كلية الهندسة بجامعة طرابلس جراء الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 02:21 مساء
ضرر بالغ بمبنى كلية الهندسة بجامعة طرابلس جراء الاشتباكات
دمار واسع لحق بقسم الهندسة النووية بكلية الهندسة في طرابلس جراء الاشتباكات. (فيسبوك)
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تعرض قسم الهندسة النووية التابع لكلية الهندسة بجامعة طرابلس إلى ضرر بالغ جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة أخيرًا في أعقاب احتجاز «جهاز الردع» لآمر «اللواء 444 قتال»، محمود حمزة.

وآظهرت صور تداولتها صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها صفحة كلية الهندسة، دمار واسع لحق بقسم الهندسة النووية، حيث تهدمت عواميد المبنى فيما احترقت أجزاء كبيرة منه.

تعليق الدراسة في جامعة طرابلس
ومع بدأ المناوشات التي تزامنت مع احتجاز محمود حمزة، أعلنت جامعة طرابلس، مساء الإثنين، تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري، فيما أجلت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة ببلديتي عين زارة وسوق الجمعة قبل أن تستؤنف، اليوم الخميس.

- أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
-الدبيبة يتفقد عين زارة.. ويوجه بصرف تعويضات للمتضررين
- مركز طب الطوارئ إلى «بوابة الوسط»: 50 قتيلاً حصيلة اشتباكات طرابلس
جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

وبدأت الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعدما أعلن أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم محمود حمزة إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ومساء الأربعاء، أفادت مصادر في العاصمة طرابلس «بوابة الوسط»، بإطلاق آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، بعد 48 ساعة من واقعة احتجازه. وإضافة إلى الخسائر المادية أوقعت هذه الاشتباكات 50 قتيلا بينهم قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن، و146 جريحا، على ما أفاد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم «بوابة الوسط»، مساء الأربعاء.

دمار واسع لحق بقسم الهندسة النووية بكلية الهندسة في طرابلس جراء الاشتباكات. (فيسبوك)
دمار واسع لحق بقسم الهندسة النووية بكلية الهندسة في طرابلس جراء الاشتباكات. (فيسبوك)
دمار واسع لحق بقسم الهندسة النووية بكلية الهندسة في طرابلس جراء الاشتباكات. (فيسبوك)
دمار واسع لحق بقسم الهندسة النووية بكلية الهندسة في طرابلس جراء الاشتباكات. (فيسبوك)
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