جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جامعة طرابلس، مساء الإثنين، تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري ليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

ميدانيا، لا يزال التوتر الأمني مستمرا مع فشل مساعي الإفراج عن آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، المحتجز لدي «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بحسب مصادر متطابقة من طرابلس.

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وأكد سكان بمنطقة الفرناج اتصلت بهم «بوابة الوسط» استمرار الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المنطقة المحاذية لمركز طرابلس الطبي.

من جانبه، يواصل جهاز الإسعاف والطوارئ إجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات، بعد إعلانه حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج إلى الشوارع أو الوقوف بالشرفات أو بالقرب من النوافذ.