الصحة: تعزيزات طبية عاجلة لمستشفيات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، إرسال جهاز الإمداد الطبي تعزيزات طبية عاجلة للمستشفيات المخصصة لاستقبال جرحى الاشتباكات المندلعة جنوب العاصمة طرابلس.

تفقد المخزون الاستراتيچي للدم

وفي سياق متصل، أجرى وزير الصحة رمضان أبوجناح زيارة تفقدية لمصرف الدم المركزي بطريق الشط، للوقوف على مدى توافر المخزون الاستراتيچي للدم، وتوفير أكياس الدم بمختلف فصائله.

وتابع أبوجناح نتائج حملة التبرع التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم لإنقاذ جرحى الاشتباكات المندلعة جنوب العاصمة. كما عقد اجتماعًا طارئًا مع مدير مصرف الدم المركزي، ومدير إدارة الطوارئ الصحية، ورئيس جهاز طب الطوارئ والدعم.

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