شهود: استمرار الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد شهود عيان من منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس في اتصال مع «بوابة الوسط»، باستمرار الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، على خلفية احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة.

وسبق أن أفادت مصادر متطابقة «بوابة الوسط» باحتجاز «الردع» لحمزة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة.

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استمرار إطلاق النار قرب مركز طرابلس الطبي

إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق نار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وفجر الثلاثاء، أفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي، فيما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفر ممرا آمنا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني جنوب العاصمة طرابلس.