استمرار إطلاق النار قرب مركز طرابلس الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، باستمرار إطلاق النار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي، على خلفية التوتر الحاصل نتيجة احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».

وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر ميدانية في طرابلس بوقوع إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة.

- إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

- انتشار عناصر من الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بعين زارة

- مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة

ولم يصدر عن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أو «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع للمجلس الرئاسي، أي تصريح بشأن احتجاز العقيد محمود حمزة، أو التطورات اللاحقة.