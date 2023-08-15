نداء من وزارة الصحة للأطباء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالعاصمة طرابلس، العاملين بالمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات، بضرورة التوجه لمقار عملهم و«تلبية نداء الواجب».

وحثت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، العاملين كافة بالبقاء على أهبة الاستعداد لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل مع حالات الطوارئ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وطواقمها الطبية على أتم الجاهزية والاستعداد، داعية المواطنين أيضا إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج إلى الشوارع أو الوقوف بالشرفات أو بالقرب من النوافذ، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

ويستمر التوتر الأمني جنوب طرابلس الناتج عن احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».