جهاز الإسعاف يعلن النفير بطرابلس وضواحيها ويحذر المواطنين من الخروج (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الإثنين، حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج إلى الشوارع أو الوقوف بالشروفات أو بالقرب من النوافذ، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

وحمل الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك، مسؤولية سلامة المدنيين إلى كافة الأطراف، مطالبًا بوقف الاشتباكات التي تروع المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

ويستمر التوتر الأمني جنوب طرابلس الناتج عن احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».

- استمرار إطلاق النار قرب مركز طرابلس الطبي

- انتشار عناصر من الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بعين زارة

- مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة

نقاط التمركز والانطلاق لفرق الإسعاف

ونشر الجهاز نقاط التمركز والانطلاق لفرق الإسعاف، والتي تتمثل في: «جزيرة الفرناج، وجزيرة عودة الحياة، وجزيرة المدار، وجزيرة امعيتيقة، والإشارة الضوئية - مثلث الحرية، والإشارة الضوئيه السبعة، والنصب التذكاري».

وطالب الجهاز المواطنين بعدم التحرك بشكل عشوائي إلا بالاستدلال على فرق الإسعاف كنقطة طريق ومرجع للابتعاد عن الاشتباكات، مشيرًا في الوقت نفسه استمرار عملية إجلاء المدنيين من أماكن الاشتباك.