الحويج يلتقي رئيس الحكومة التونسي الجديد ويبحث معه ملفات التعاون التجاري

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني في تونس، الجمعة، وتناولا عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين لا سيما التعاون الاقتصادي.

وقالت السفارة الليبية لدى تونس في بيان: إن الحويج أكد «أهميّة دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري تفعيلًا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين»، مشيرًا إلى استعداد الجانب الليبي لعقد اللجنة العليا المشتركة في طرابلس.

مسؤولون ليبيون وتونسيون يحضرون اللقاء

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بتونس مصطفى قدارة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليديّة سمير ماجول.

الحويج قدم بدوره التهنئة إلى رئيس الحكومة التونسي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة، فيما أعرب الحشاني عن «ارتياحه للحركيّة التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

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الوضع في معبر راس اجدير محور نقاش

وأثنى الحشاني على نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس بنهاية العام 2022م، داعيًا إلى مزيد من تعزيز الشراكة الاقتصاديّة بين البلدين.

واجتمع الحويج مع وزيرة التجارة واتفقا على تكوين فريق تواصل لفض الإشكاليات بمعبر راس اجدير.

وتوصل الاجتماع كذلك إلى تكوين فريق مشترك لتعزيز التعاون بمجال الأمن الدوائي والغذائي، وكذلك تشكيل لجنة تتابع تنفيذ مشروع الممر التجاري البري.