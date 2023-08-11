اتفاق ليبي تونسي على تشكيل فريق تواصل لفض الإشكاليات بمعبر راس جدير

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر الاجتماع الوزاري بين وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج ووزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب عن تكوين فريق تواصل لفض الإشكاليات بمعبر راس جدير.

عقد الاجتماع في العاصمة التونسية، فيما شدد الوزيران على ضرورة ة تأهيل وتطوير المعبر الحدودي وفقًا للمعايير الدولية، ليصبح بوابة تجارية لإفريقيا، وإرساء شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد ليبية - تونسية - أفريقية.

اتفاق على تكوين فريق للتعاون في الأمن الغذائي والدوائي

وتوصل الاجتماع إلى تكوين فريق مشترك لتعزيز التعاون بمجال الأمن الدوائي والغذائي، وكذلك تشكيل لجنة تتابع تنفيذ مشروع الممر التجاري البري.

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كما جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات: تنظيم التظاهرات وصناعة المعارض، والتكامل بين المنطقتين الحرتين بن قردان ورأس جدير.

وحتى أمس الخميس، عانى المسافرون من الجانبين الليبي والتونسي من ساعات انتظار طويلة في معبري وزان وراس اجدير مع بطء الحركة فيه، برغم اجتماع شهده الأسبوع بين وزارتي الداخلية في البلدين لمناقشة «تسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى الأراضي التونسية».