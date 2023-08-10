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بعد يوم من اجتماع الطرابلسي والفقي.. تباطؤ حركة العبور بمعبرين حدوديين بين تونس وليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 10 أغسطس 2023, 07:49 مساء
بعد يوم من اجتماع الطرابلسي والفقي.. تباطؤ حركة العبور بمعبرين حدوديين بين تونس وليبيا
معبر وازن الحدودي مع تونس، الخميس 13 يناير 2022. (أرشيفية: حكومتنا)
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تتواصل حركة العبور عبر معبرين حدوديين بين تونس وليبيا ببطء شديد؛ حيث ينتظر رعايا البلدين لنحو 10 ساعات، وذلك بعد يوم واحد من عقد اجتماع بين وزارتي داخلية البلدين لبحث «تسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى الأراضي التونسية».

حركة العبور بمعبر ذهيبة - وازن
وتوقّفت حركة العبور بمعبر ذهيبة - وازن الحدودي، اليوم الخميس، منذ الساعة الثانية بعد الزوال مع الاقتصار على تمكين العائدين إلى بلدهم سواء التونسيين أو الليبيين من العبور وذلك بقرار من الجانب الليبي دون توضيح الأسباب أو مدة التوقّف وفق ما أفاد راديو «موزاييك» المحلي.

ومعبر ذهيبة - وازن، هو معبر تجاري يربط مدينة ذهيبة التونسية بمدينة وازن الليبية ويبعد بنحو 100 كلم عن مركز محافظة تطاوين التونسية.

وفاة أحد التجار دهسته شاحنة بمعبر رأس جدير
كما يوجد معبر ثان يربط تونس وليبيا، وهو معبر رأس جدير الحدودي بمدينة بنقردان بمحافظة مدنين، جنوب شرقي تونس وهو الآخر يشهد ازدحامًا كبيرًا، أثار استياء المسافرين الذين أرهقهم طول الانتظار بين 12 و14 ساعة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ووجود عائلات تضم أطفالًا ورضّعًا ومسنين.

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ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية هذه الوضعية التي انتهت بوفاة أحد التجار دهسًا بشاحنة كانت متوقفة في طابور الانتظار كان قد احتمى تحتها من شدّة الحرّ ولأخذ قسط من الراحة، إلّا أنّ سائقها لم يتفطّن لوجوده وقام بتشغيلها للتقدم في الطابور متسبّبا في دهسه.

سبب الازدحام في رأس جدير
ووفق مصدر مسؤول بالمعبر التونسي للوكالة، فإن هذا الازدحام وطول الانتظار لا يرتبط بالجانب التونسي وإنما بالجانب الليبي، باعتبار أن تأمين عملية عبور المسافرين بالمعبر التونسي يجري عبر 6 ممرات للمسافرين الليبيين، وممر للمراسم، وممر للتونسيين، مع رفع عدد المكاتب المخصّصة لتسجيل السيارات إلى 3، وذلك من أجل التسريع في إجراءات العبور والتخفيف من طول مدّة الانتظار، سيما وأن وجود آلة سكانير واحدة بالمعبر يطرح ضغطًا.

ووفق شهادات متطابقة، فإن طول الانتظار من الجانب الليبي يعود إلى استغلال ممر المراسم والخدمات لغير مستعمليه من السلك الدبلوماسي أو للحالات الإنسانية، والعمل على تأمين عبور المسافرين من هذا الممر، مقابل ترك بقية الممرات العادية مكتظة بالمسافرين للانتظار لساعات طويلة وهو ما يتطلب تنظيمًا أكثر ومراقبة لسير العمل حسب بعض الشهادات.

مباحثات ليبية - تونسية لحل أزمة المهاجرين
وأمس الأربعاء أجرى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، مباحثات في تونس لحل أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية.

كما بحثا سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس جدير، وتسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية، إلى جانب ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بحسب بيان صادر عن داخلية المؤقتة.

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