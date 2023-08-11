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ليبيا وتونس تطلقان «مبادرة الممر» لتجارة العبور إلى أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 01:04 صباحا
ليبيا وتونس تطلقان «مبادرة الممر» لتجارة العبور إلى أفريقيا
جانب من اجتماع ليبي تونس في مقر وزارة الاقتصاد بالعاصمة التونسية، الخميس 10 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أطلق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج ونظيرته التونسية كلثوم بن رجب، اليوم الخميس، مبادرة «ممر لتجارة العبور إلى أفريقيا»، باعتبارها خطوة جديدة نحو التعاون التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة الحويج للعاصمة تونس رفقة وفد ليبي، لإطلاق مبادرة الممر التجاري الإفريقي بين تونس وليبيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت كنتيجة للجهود المشتركة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون والتجارة.

وأضافت الوزارة أن لقاءً عقد بمقر وزارة الاقتصاد التونسية بحث التدابير الإجرائية واللوجستية التي ترتبط بتسيير المسالك التجارية عبر معبر رأس جدير، ومناقشة السبل التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والتجارة بين البلدين وتقليل العقبات التي تواجهها.

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خلال اللقاء تقرّر تشكيل فريق الاستجابة السريعة لمعالجة العقبات التي تحدث في معبر راس أجدير، في إطار التزام الحكومتين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الحركة التجارية عبر الحدود، بحسب البيان.

وقالت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية إن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومتين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات التجارية، لخدمة المصلحة العامة المشتركة بين البلدين.

جانب من اجتماع ليبي تونس في مقر وزارة الاقتصاد بالعاصمة التونسية، الخميس 10 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع ليبي تونس في مقر وزارة الاقتصاد بالعاصمة التونسية، الخميس 10 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال الاجتماع، الخميس 10 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال الاجتماع، الخميس 10 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزيرة الاقتصاد التونسية كلثوم بن رجب خلال الاجتماع، الخميس 10 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزيرة الاقتصاد التونسية كلثوم بن رجب خلال الاجتماع، الخميس 10 أغسطس 2023 (وزارة الاقتصاد)
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