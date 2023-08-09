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ليبيا تقدم مواد إغاثة لـ150 مهاجرًا عالقين على الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 11:22 مساء
ليبيا تقدم مواد إغاثة لـ150 مهاجرًا عالقين على الحدود مع تونس
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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قدّم فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير مواد إغاثية لـ150 مهاجرًا غير نظامي عالقين على الحدود الليبية التونسية.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه أجرى الكشف الطبي الكامل للمهاجرين، وأعدَّ تقريرًا مفصلاً عن وضعهم الصحي.

وأظهرت نتائج الفحص الطبي عن وجود امرأة حامل في الشهر الخامس تعاني من جفاف، بالإضافة إلى طفلة تعاني من اكزيما طفح جلدي من الدرجة التانية، وشاب يعاني من أزمة ضيق تنفس لعدم توفر بخاخ للحساسية، إضافة إلى عدة حالات حروق خفيفة نتيجة الشمس الحارقة وارتفاع درجة الحرارة.

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وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود 350 مهاجرًا ما زالوا عالقين في رأس جدير وهي منطقة ساحلية تبعد 35 كيلومترًا تقريبًا عن العسة. وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تونس بالقيام بعمليات طرد جماعي للمهاجرين إلى مناطق حدودية «نائية ومهجورة» قرب ليبيا والجزائر، فيما تنفي تونس ذلك.

فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
فرع جهاز الإسعاف والطوارئ في رأس أجدير يقدم مواد إغاثة للمهاجرين العالقين، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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