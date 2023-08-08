جبريل أوحيدة يقدم استقالته من مجلس النواب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قدم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة استقالته من مجلس النواب خلال جلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة في مدينة بنغازي.

وقال أوحيدة: «إلى رئاسة وأعضاء مجلس النواب... أقدم استقالتي لعدم مقدرتي على الاستمرار في حمل هذه الأمانة، متمنيا لمجلسكم الموقر السداد والتوفيق»، بينما رد عدد من أعضاء المجلس قائلين «مرفوض».

الأخذ بملاحظات مفوضية الانتخابات

وقبل تقديم استقالته، دعا أوحيدة إلى تنفيذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة المقدم من لجنة «6+6»، خاصة ما يتعلق بالتناقض بين المادتين 15 و17 وهما «شروط الترشح وشروط وصول المترشح إلى الجولة الثانية».

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وأضاف أنه «مع تمرير هذه القوانين في أسرع وقت» للذهاب إلى الانتخابات، رغم تحفظه على توزيع المقاعد الخاصة للدوائر فيما يخص الانتخابات التشريعية.