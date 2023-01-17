جبريل أوحيدة يدعو إلى استفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم

القاهرة - بوابة الوسط

دعا عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إلى إجراء استفتاء شعبي على شكل الدولة ونظام الحكم في البلاد، وذلك في أقرب وقت.

وقال أوحيدة: «ليبيا منذ فترة الاستقلال عاشت عدة تجارب.. نظام ملكي، وجمهوري، وجماهيرية.. وهناك من يريد نظام ملكي أو جمهوري أو فدرالي، علينا أن نرمي بالكرة لدى الشعب.. هذا سيسهل علينا حل الأزمة، والاستفتاء بسيط يمكن إجراؤه خلال ثلاثة أشهر»، حسب كلمته في جلسة اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي.

وطالب بإسراع الخطوات من أجل تنظيم هذا الاستفتاء، كمدخل لحل الأزمة، مشيرا إلى حالة السخط والغضب في الشارع من مجلسي النواب والدولة.