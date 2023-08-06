«الداخلية» تعقد ورشة تدريبية حول الأمن الانتخابي لـ30 ضابطا

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد في طرابلس، ورشة تدريبية حول الأمن الانتخابي لـ30 ضابط شرطة من مختلف مديريات الأمن في المنطقة الغربية.

الورشة التدريبية المنعقدة تأتي استعدادا من وزارة الداخلية لتنفيذ أي استحقاقات انتخابية قادمة، وضمن النشاطات المبرمجة لمشروع الحوكمة المحلية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والإدارة العامة للعمليات الأمنية، حسبما أفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دورات تدريبية

في 11 يوليو الماضي، ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد مع مندوب وزارة الداخلية التركية لدى ليبيا «تنفيذ دورات تدريبية لمصلحة الشرطة الليبية في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقد اجتمع اللواء محمود سعيد مع مندوب وزارة الداخلية التركية لدى ليبيا في مكتبه بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب اللواء علي الطويل، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نورالدين أبوجريدة، ومسؤول الملف الأمني الليبي - التركي العقيد محمد السلامي.

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ورشة تدريبة لـ30 ضابط شرطة، 6 أغسطس، (صفحة وزارة الداخلية)

ورشة تدريبة لـ30 ضابط شرطة، 6 أغسطس، (صفحة وزارة الداخلية)

ورشة تدريبة لـ30 ضابط شرطة، 6 أغسطس، (صفحة وزارة الداخلية)