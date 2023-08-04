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ضبط 3 أشخاص وإحباط تهريب 22 ألف لتر من الوقود في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 05:49 مساء
ضبط 3 أشخاص وإحباط تهريب 22 ألف لتر من الوقود في زليتن
خزانات الوقود المهرب على متن شانة تحمل أعلاف. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وإحباط محاولة تهريب 22 ألف لتر وقود في نطاق مديرية أمن زليتن.

وأوضحت الوزارة أن متهمين ألقي القبض عليهما من قبل أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن عندما كانا «على متن رأس جر بمقطورة على متنه خزانات بلاستيك معبأة بوقود ديزل (نافطة) سعة 22 ألف لتر مخبأة تحت أكياس من العلف الحيواني».

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وأضافت الوزارة أن المتهمين اعترفا بالاستدلال معهما بتهريب الوقود بمساعدة شخص آخر على متن مركبة أخرى يقوم باستكشاف الطريق لهما، مؤكدة القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى نيابة مكافحة الفساد تحت حراسة الشرطة.

خزانات الوقود المهرب على متن شانة تحمل أعلاف. (وزارة الداخلية)
خزانات الوقود المهرب على متن شانة تحمل أعلاف. (وزارة الداخلية)
خزانات الوقود المهرب على متن شانة تحمل أعلاف. (وزارة الداخلية)
خزانات الوقود المهرب على متن شانة تحمل أعلاف. (وزارة الداخلية)
خزانات الوقود المهرب على متن شانة تحمل أعلاف. (وزارة الداخلية)
خزانات الوقود المهرب على متن شانة تحمل أعلاف. (وزارة الداخلية)
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