  • Alwasat News
Atwasat

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 05:19 مساء
النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن
مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
alwasat radio

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن، وذلك بالمخالفة للتشريعات والقوانين الليبية النافذة.

جاء ذلك، «في سياق إجراءات تقصي واقعات تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة»، تقوم بها النيابة العامة، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتب النائب العام.

وأوضح البيان أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام انتقل «إلى مصنع حديد زليتن» بمعية أعضاء الشرطة البيئية في إطار مواصلة إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية عقب تقديره لجدية المعلومات التي وصلت بالخصوص.

الاتهامات الموجهة إلى الصينيين
وجاء في البيان أن المحقق أخذ لدى وصوله إلى مصنح حديد زليتن «في إثبات حالة الأشياء، فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنيين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصاً من حملة الجنسية الصينية، فوجه الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم، ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة ومخالفة قواعد السياسة النقدية».

- ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
- النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة

وعلى ذلك، انتهى المحقق «إلى الأمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية، وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع» وفق البيان.

ضبط صينيين ومواقع في زليتن ومصراتة وطرابلس
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عدد من الصينيين وضبط معدات تستخدم لتعدين العملات الرقمية، وذلك خلال التفتيش على أحد المواقع المستخدم في صهر النضائد والمعادن داخل مزرعة في مدينة زليتن.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان النيابة العامة، عن اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة، بعد إجراء تقصي لوقائع تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة، على ما أفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أمس الأربعاء.

مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف

في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية
هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية
رئيس الوزراء المالطي: قلقون من زيادة تدفقات الهجرة من ليبيا
رئيس الوزراء المالطي: قلقون من زيادة تدفقات الهجرة من ليبيا
وفد «الحميدات» للكوني: نجاح المصالحة يمهد الطريق لإجراء الانتخابات
وفد «الحميدات» للكوني: نجاح المصالحة يمهد الطريق لإجراء ...
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن
النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات......
المنفي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لدى ليبيا
المنفي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لدى ليبيا...
هيئة الحج توضح سبب تأخر إجراءاتها بشأن حادثة فقدان الحاجة برنية مصباح
هيئة الحج توضح سبب تأخر إجراءاتها بشأن حادثة فقدان الحاجة ......
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على ......
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن...
المزيد