النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن، وذلك بالمخالفة للتشريعات والقوانين الليبية النافذة.

جاء ذلك، «في سياق إجراءات تقصي واقعات تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة»، تقوم بها النيابة العامة، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتب النائب العام.

وأوضح البيان أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام انتقل «إلى مصنع حديد زليتن» بمعية أعضاء الشرطة البيئية في إطار مواصلة إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية عقب تقديره لجدية المعلومات التي وصلت بالخصوص.

الاتهامات الموجهة إلى الصينيين

وجاء في البيان أن المحقق أخذ لدى وصوله إلى مصنح حديد زليتن «في إثبات حالة الأشياء، فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنيين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصاً من حملة الجنسية الصينية، فوجه الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم، ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة ومخالفة قواعد السياسة النقدية».

- ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن

- النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة

وعلى ذلك، انتهى المحقق «إلى الأمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية، وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع» وفق البيان.

ضبط صينيين ومواقع في زليتن ومصراتة وطرابلس

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عدد من الصينيين وضبط معدات تستخدم لتعدين العملات الرقمية، وذلك خلال التفتيش على أحد المواقع المستخدم في صهر النضائد والمعادن داخل مزرعة في مدينة زليتن.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان النيابة العامة، عن اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة، بعد إجراء تقصي لوقائع تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة، على ما أفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أمس الأربعاء.

مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)

مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)

مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)

مداهمة مصنع حديد زليتن حيث يجري تعدين العملات المشفرة. (مكتب النائب العام)