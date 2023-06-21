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النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 06:24 مساء
النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة
جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة.

وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بأن النيابة العامة أجرت تقصيًا لوقائع تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة.

موقع تعدين في مصراتة وضبط عشرة وافدين صينيين
وأضاف البيان أن مدير نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، أجرى تفتيشاً قضائياً أفضى إلى ملاحظة وجود عشرة وافدين صينيين، وفي حوزتهم حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة، ثبت استعمال تلك الأجهزة في تعدين العملات الافتراضية دون أن يكون عملهم هذا مؤطرا بالقانون.

وطلب مدير النيابة إجراءات أخرى لازمة للتحقيق الابتدائي، وتعيين التأثيرات الماسَّة بالاقتصاد، والسياسة المالية، وجهود مكافحة الجريمة المنظمة، بحسب البيان.

اكتشاف موقعين في مصراتة وطرابلس وسماع أقوال 12 شخصًا
وبعد التقصي، تمكن المحقق من الحصول على معلومات عن وجود موقعين آخرين استخدمهما الـمُعَدِّنون مقراً لممارسة تعدين العملات الرقمية في مدينتي طرابلس ومصراتة، حيث تمكن جهاز المباحث الجنائية، وعناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، من تعيين الموقع والتحفظ على الأجهزة والمعدات الموجودة، ومباشرة إجراء سماع أقوال 12 شخصا من القائمين على فعل التعدين.

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حظر الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة بليبيا
ويفرض مصرف ليبيا المركزي منذ العام 2018 الحظر على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، ولكن دراسة نُشرت أواخر ديسمبر 2022 من مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد ذكرت أن حوالي 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر ويقومون «خارج القانون والرقابة» بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

وتمكّنت السلطات الليبية العام الماضي من ضبط مزرعة في بنغازي يديرها مواطن فلسطيني، عثرت فيها على 180 جهاز تعدين، بعضها يعمل على تيار كهربائي قدرته 220 فولت، إلى جانب الكشف عن مده بكابل كهربائي عن طريق عناصر بشركة الكهرباء، وتأجير خط «فايبر» من شركة هاتف ليبيا وتوصيله لمزرعة الـ«بتكوين».

جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بمواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة، الأربعاء 21 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
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