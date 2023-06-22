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ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 04:05 مساء
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
alwasat radio

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عدد من الصينيين وضبط معدات تستخدم لتعدين العملات الرقمية، وذلك خلال التفتيش على أحد المواقع المستخدم في صهر النضائد والمعادن داخل مزرعة في مدينة زليتن.

وأكدت إدارة العمليات الأمنية عبر صفحتها على «فيسبوك» العثور «على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية» تشمل «منظومة التحويل الرقمية وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بالجهد الكهربائي العالي (التيرا)» خلال تفتيش المزرعة.

- النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة

كما أكدت الإدارة «ضبط أشخاص داخل الموقع من الجنسية الصينية من مشغلي هذه المنظومات بالإضافة إلى ضبط كافة المعدات الإلكترونية التي عثر عليها»، وتحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وأشارت إدارة العمليات الأمنية إلى أن هذه العملية نفذتها دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى التابعة لها بالتعاون مع دوريات جهاز شرطة البيئة، وأنها جرت في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين مكونات وزارة الداخلية.

موقعين لتعديل العملات الرقمية في طرابلس ومصراتة
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان النيابة العامة، عن اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة، بعد إجراء تقصي لوقائع تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة، على ما أفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أمس الأربعاء.

أحد المقبوض عليهم خلال مداهمة موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
أحد المقبوض عليهم خلال مداهمة موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
المقبوض عليهم خلال مداهمة موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
المقبوض عليهم خلال مداهمة موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
موقع تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل مزرعة في زليتن. (إدارة العمليات الأمنية)
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