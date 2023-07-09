ضبط 70 مهاجرًا مختبئين داخل شاحنة محملة بـ«تبن» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، ضبط 70 مهاجرًا غير شرعي، مختبئين داخل شاحنة محملة بـ«تبن» في زليتن.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عناصر مديرية أمن زليتن تمكنوا من إلقاء القبض على أكثر من 70 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين، بعد ما تعطلت بهم الشاحنة التي كانوا على متنها والمحملة بتبن الأغنام بمنطقة كادوش بزليتن.

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والخميس الماضي، كشفت منظمات وجمعيات حقوقية في تونس ترحيل السلطات مجموعات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة إلى الحدود التونسية - الليبية، بعد أيام من اندلاع أعمال عنف بين المهاجرين والسكان في مدينة صفاقس الجنوبية، خلّفت قتيلا تونسيًا.

الشاحنة التي ضبطت تقل مهاجرين غير شرعيين، الأحد 9 يوليو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الشاحنة التي ضبطت تقل مهاجرين غير شرعيين، الأحد 9 يوليو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)