وفاة شخص واحتراق سيارتين في حادث مروري بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب حادث مروري مروع شرق طرابلس في وفاة شخص واحتراق سيارتين، على ما أعلنت، السبت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ووقع الحادث تحديدًا بطريق الشط قرب جزيرة «أسبان» بين سيارتين؛ جراء السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة والدخول عكس الطريق، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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ونتج عن الحادث وفاة أحد السائقين واحتراق المركبتين، فيما جددت وزارة الداخلية تحذيرها من مغبة التهور في استعمال السرعة، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور.

سيارة محترقة جراء اصطدامها بأخرى في طرابلس، 5 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

سيارة محترقة جراء اصطدامها بأخرى في طرابلس، 5 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

سيارة محترقة جراء اصطدامها بأخرى في طرابلس، 5 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)