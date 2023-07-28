وفاة 4 أشخاص في حادث مروري بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الجمعة، وفاة أربعة أشخاص في حادث مروري بمنطقة المشعوب في الخمس.

حادث سير قرب مستوصف إمحمد المقريف

وأشار الجهاز في بيان إلى «ورود إشارة هاتفية من مديرية ٱمن الخمس بوقوع حادث سير قرب مستوصف إمحمد المقريف».

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وأظهرت صور، نشرها جهاز الإسعاف والطوارئ، سيارتين مهشمتين، وجرى إرسال فرق الطوارئ التابعة للجهاز إلى مكان الحادث وإسعاف مصابيْن.

سيارتان مهشمتان في حادث مروري بمدينة الخمس، 28 يوليو 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

سيارتان مهشمتان في حادث مروري بمدينة الخمس، 28 يوليو 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

سيارتان مهشمتان في حادث مروري بمدينة الخمس، 28 يوليو 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)