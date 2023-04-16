إصابة شخص في حادث مروري سببه السرعة الزائدة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أدت السرعة الزائدة إلى حادث مروري بالطريق السريع في طرابلس، اليوم الأحد، إذ اصطدمت سيارة بأخرى، مما أدى إلى إصابة شخص.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحادث وقع في منطة تبع مرور حي الأندلس، فيما وقعت إصابة متوسطة جراء وقوعه.

حوادث مرورية مكررة

وحذر البيان المواطنين والسائقين من السرعة الزائدة، داعيًا إياهم إلى الالتزام بقوانين وآداب المرور والتقيد بها، في ظل تعدد الحوادث والسرعة الجنونية التي يقود بها البعض خلال شهر رمضان.

- وفاة طفلة في حادث مروري بطرابلس

وفي 8 و20 مارس الماضيين، وقع حادثين منفصلين أدى الأولى بحي الزهور إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، والثاني في طريق غابة النصر، مما أدى إلى وفاة طفلة عمرها عامين.