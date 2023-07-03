وفاة 7 مواطنين بحادث مروع على الطريق الساحلي زوارة رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن زوارة، وفاة سبعة مواطنين في حادث مروري مروع وقع، أمس الأحد، على الطريق الساحلي زوارة رأس اجدير، مشيرة إلى إسعاف أربعة آخرين من الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها أبلغت على الفور جهاز الإسعاف والطوارئ بعد تلقيها بلاغاً بشأن الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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وأكدت مديرية أمن زوارة أن مأموري الضبط بوحدة المرور التابعة للمديرية باشروا مهامهم وجرى إبلاغ النيابة العامة والمباشرة في التحقيقات وإثبات الواقعة.

السيارتان المتصادمتان في موقع الحادث على الطريق الساحلي زوارة - رأس اجدير. (مديرية أمن زوارة)

السيارتان المتصادمتان في موقع الحادث على الطريق الساحلي زوارة - رأس اجدير. (مديرية أمن زوارة)

السيارتان المتصادمتان في موقع الحادث على الطريق الساحلي زوارة - رأس اجدير. (مديرية أمن زوارة)

السيارتان المتصادمتان في موقع الحادث على الطريق الساحلي زوارة - رأس اجدير. (مديرية أمن زوارة)