مصرع شخص وإصابة 4 بحادث سير مروع على طريق الجبس

القاهرة - بوابة الوسط

لقى شخص حتفه جراء اصطدام سيارتين بطريق الجبس نتيجة السرعة الزائدة، وفق ما أعلنت اليوم الثلاثاء مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية، في بيان مقتضب، إن سائق إحدى السيارتين فقد السيطرة واصطدم بالأخرى نتيجة السرعة الزائدة.

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وقد تسبب الحادث في حالة وفاة واحدة، فضلا عن عدة إصابات، حالتها بين المتوسطة والخطيرة، وفق البيان.

من موقع حادث اصطدام السيارتين بطريق الجبس، 27 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)

من موقع حادث اصطدام السيارتين بطريق الجبس، 27 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)

من موقع حادث اصطدام السيارتين بطريق الجبس، 27 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)