وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر في اصطدام سيارتين شرق أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

شهدت منطقة شهوان 25 كلم شرق مدينة أجدابيا، حادث تصادم مروّع بين سيارتين، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة آخر بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعليمي المركزي أجدابيا.

وقال المكتب الإعلامي بالمستشفى عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن «المستشفى استقبل ستة أشخاص جراء الحادث، من بينهم خمسة متوفّون وآخر حالته حرجة أُدخل على إثرها غرفة العناية الفائقة بالمستشفى».

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وأوضح المكتب الإعلامي، أن الأشخاص الخمسة المتوفين من بينهم أربعة مصريين وليبي، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة تبذل قصارى مجهوداتها من أجل إنقاذ حياة المواطن المصري الذي تعرض إلى إصابات بليغه.