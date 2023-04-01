وفاة 7 في حادث سير على الطريق بين راس لانوف والسدرة

القاهرة - بوابة الوسط

توفي سبعة أشخاص في حادث سير بين منطقتي راس لانوف والسدرة اليوم السبت، فيما اشتعلت النيران في السياراتين عقب اصطدامهما.

ووقع الحادث على الطريق الساحلي بين سيارة «تويوتا تندرا» وأخرى «نيسان مكسيما»، فيما راح ضحيته عائلة كاملة من خمسة أفراد كانوا في السيارة الأولى، بالإضافة إلى ضحيتين أخريين.

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وحاول رجال وعناصر الحماية المدنية السيطرة على حريق السيارتين، وتدفقت مواد الإطفاء من أجل السيطرة على النيران المشتعلة بكثافة منهما، قبل تفحمهما.